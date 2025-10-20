Porto Torres, minaccia i Carabinieri con un coltello: arrestato nella notte

Notte agitata a Porto Torres, dove un uomo in evidente stato di alterazione è stato arrestato dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’allarme è partito da alcune segnalazioni giunte alla Centrale Operativa: un individuo stava urlando frasi sconnesse e disturbando la quiete della zona. I militari, già impegnati nei consueti controlli del territorio, sono arrivati sul posto e hanno riconosciuto l’uomo, noto per episodi simili.

Con l’aiuto del 118, i Carabinieri hanno tentato di calmarlo e capire cosa lo avesse spinto a quella crisi. Ma il dialogo è durato poco: l’uomo è rientrato in casa e ne è uscito impugnando un grosso coltello, che ha puntato contro i militari. Fortunatamente, i Carabinieri sono riusciti a indietreggiare evitando il peggio.

In un momento di distrazione, l’uomo ha piantato la lama nel cancello di legno della sua abitazione: gesto che ha permesso ai militari di intervenire e bloccarlo definitivamente, impedendogli di riprendere l’arma.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, l’uomo è stato tratto in arresto e trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di convalida. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

L’arresto è stato convalidato nella mattinata odierna: per l’uomo è stato disposto l’obbligo di dimora a Porto Torres, con il vincolo di restare in casa dalle 20 alle 7.

Resta fermo, come sempre, il principio di presunzione d’innocenza, sino a sentenza definitiva.