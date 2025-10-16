“Legalità e/è Futuro”: un convegno per educare alla cittadinanza attiva





Sono seguiti i saluti del Dirigente Scolastico Dott. Luciano Sanna e del Sindaco di Sassari Dott. Giuseppe Mascia, che ha rivolto parole sentite soprattutto ai giovani presenti, sottolineando il ruolo delle nuove generazioni nella costruzione di una società più giusta. Ha portato i saluti della CGIL Sardegna anche il Segretario Regionale Fausto Durante, ribadendo l’impegno del sindacato nella promozione dei valori democratici. Momento particolarmente intenso è stato l’intervento dell’Europarlamentare Dott. Giuseppe Antoci, che ha condiviso la sua esperienza personale nella lotta alla mafia, toccando profondamente il pubblico presente, che lo ha salutato con un lungo e commosso applauso. A seguire, ha preso la parola il Dott. Luca Losito, insegnante di scuola primaria, con un contributo educativo sul ruolo della scuola nella formazione civica. A concludere gli interventi è stato Pietro Colapietro, Segretario Generale SILP CGIL Nazionale, che ha ribadito l’importanza dell’educazione alla legalità come strumento di prevenzione e crescita sociale. In chiusura, i bambini della scuola hanno messo a dimora un ulivo nel giardino dell’Istituto, accompagnati dal Presidente Antoci: un gesto simbolico e concreto per radicare i valori della legalità e della speranza nel futuro.

Nella mattinata di ieri 15 ottobre 2025, presso l’Istituto Comprensivo “Salvatore Farina” di Sassari, si è tenuto il convegno dal titolo “Legalità e/è Futuro”, promosso dal SILP CGIL Sardegna, con l’obiettivo di sensibilizzare studenti, docenti e cittadini sull’importanza della legalità come fondamento del vivere civile. A introdurre l’evento è stato Alessandro Cosso, Segretario Generale Regionale SILP CGIL Sardegna, che ha dichiarato che “La legalità si trasmette con l’esempio. È rispetto, giustizia, responsabilità. È scegliere ogni giorno da che parte stare, ricordando il sacrificio di uomini e donne delle Forze dell’Ordine e della Magistratura che hanno dato la vita per uno Stato più giusto.