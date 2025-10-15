Cronaca Controlli della Polizia Locale: sanzionato esercizio H24 per vendita di alcolici senza verifica dell’età degli acquirenti.

A seguito della segnalazione di una cittadina preoccupata, gli agenti della Polizia Locale di Alghero sono intervenuti in un esercizio commerciale aperto H24, dove è stato accertato che il distributore automatico di bevande alcoliche risultava privo del sistema di verifica dell’età degli acquirenti. L’accertamento ha consentito di rilevare una violazione dell’articolo 14-ter della Legge 125/2001, che disciplina la vendita automatica di alcolici, prevedendo l’obbligo di idonei dispositivi per impedire l’acquisto ai minori di 18 anni. Nei confronti del titolare dell’attività è stata applicata la sanzione amministrativa di 2.000 euro prevista per la prima infrazione. Il Comandante della Polizia Locale Salvatore Masala ricorda che, "in caso di recidiva, la normativa dispone la chiusura dell’esercizio commerciale e che la vendita di bevande alcoliche a soggetti minori di 16 anni costituisce reato, perseguibile penalmente ai sensi della vigente legislazione". L’episodio dimostra l’importanza della collaborazione dei cittadini e la costante attenzione del Comando di Polizia Locale nel tutelare la sicurezza e la salute pubblica, in particolare dei più giovani.