Cronaca Sorso (ss): rubava in un supermercato nonostante fosse sottoposta alla detenzione domiciliare, disposta la revoca e il trasferimento in carcere per una donna.

Nel corso della mattinata di lunedì 13 ottobre 2025, a Sorso (SS), i Carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione a un’Ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Sassari che ha disposto la cattura e il trasferimento in carcere di una donna. In particolare i Carabinieri, a seguito di approfonditi accertamenti, appuravano che la donna, pur essendo sottoposta alla misura della detenzione domiciliare poiché condannata alla pena residua di 30 anni di reclusione a seguito di numerose sentenze emesse principalmente per reati contro il patrimonio ed evasione, sfruttava le ore di permesso concesse per soddisfare le proprie esigenze di vita quotidiana per recarsi in un supermercato e rubare merce di varia tipologia. Grazie ad un’attenta e meticolosa attività di indagine, concentrata prevalentemente sull’analisi delle immagini del circuito di videosorveglianza dell’attività commerciale colpita, i Carabinieri sono risaliti all’identità della donna. Ricevute e analizzate le risultanze dell’attività investigativa, il Magistrato di Sorveglianza ha disposto l’immediata cattura e la contestuale traduzione presso la Casa Circondariale di Sassari Bancali. Per il principio della presunzione d’innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta alle indagini sarà definitivamente accertata solo se interverrà sentenza irrevocabile di condanna.