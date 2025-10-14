Agenti minacciati da un giovane a Sassari, vi ammazzo come maiali.

Le frasi ingiuriose nei confronti dei militari sono state diverse, da " Vi spacco la faccia" fino a "Vi ammazzo come maiali". Il tutto sarebbe scaturito da un 43enne già arrestato Venerdì scorso che si sarebbe presentato in pizza munito di roncola minacciando di morte un cittadino. I due sono stati inviati a consegnare le armi ai militari prima di essere arrestati. Secondo le accuse, all'interno della Volante si sarebbero fatti del male da soli per accusare i militari. Sono stati giudicati per direttissima dal Giudice Silvia Masala nel tribunale di Sassari con l' accisa di minaccia aggravata dall' uso dell' arma e resistenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

All' alba di domenica a Sassari un giovane armato di coltello avrebbe minacciato alcuni agenti in servizio.