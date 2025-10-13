Cronaca Grave incidente sulla SS 125: motociclista in condizioni critiche a San Teodoro

È accaduto poco dopo mezzogiorno di lunedì 13 ottobre sulla Strada Statale 125, all’altezza di San Teodoro, in Gallura: un motociclista di 45 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a uno scontro con un'automobile. Secondo una prima ricostruzione, ancora oggetto di accertamenti da parte delle forze dell’ordine, l’uomo – in sella alla sua moto – si è scontrato violentemente con una vettura, venendo sbalzato dal mezzo e finendo sull’asfalto dopo un volo di circa cinque metri. La dinamica dell’incidente resta al vaglio degli inquirenti, che stanno svolgendo rilievi per chiarire cause e responsabilità. Sul luogo sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 che, dopo aver diagnosticato un grave trauma toracico e diverse contusioni, hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso Areus. Il ferito è stato dunque elitrasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove è sottoposto a tutti gli accertamenti clinici necessari per stabilire la gravità delle lesioni riportate e valutare eventuali interventi chirurgici. La vicenda si inserisce in un contesto di frequenti episodi simili lungo la SS 125 – una delle arterie più battute e pericolose della provincia – dove, spesso, alta velocità e distrazione si rivelano fattori determinanti. Con questo nuovo episodio, il dibattito sulla sicurezza stradale in Gallura torna a farsi urgente, sottolineando la necessità di interventi di prevenzione e monitoraggio sul traffico, nonché di campagne di sensibilizzazione rivolte sia agli automobilisti sia ai motociclisti. Nel frattempo, la comunità di San Teodoro segue con apprensione l’evolversi delle condizioni del quarantacinquenne, sperando in un esito positivo del suo percorso di cura.