Superamento atto dovuto: nuovo sindacato carabinieri Sardegna in campo con una raccolta firme a Cagliari per tutelare gli operatori delle forze dell'ordine





A Cagliari, nello specifico, sono previsti tre appuntamenti con i cittadini per la raccolta delle firme: martedì 14 ottobre in piazza Repubblica dalle 10:00 alle 13:00, mercoledì 15 in via Roma nei pressi del Parco Lineare dalle 15:30 alle 19:00 e giovedì 16 in viale Poetto, dalle 16:00 alle 19:00. La proposta di Legge del Nuovo Sindacato Carabinieri si concentra su tutele legali, economiche e professionali e mira a garantire un’effettiva protezione per coloro che, ogni giorno, rischiano la propria vita per la sicurezza della collettività. Attraverso l’introduzione di un Fondo nazionale per la tutela legale, la protezione della carriera e un supporto psicologico ad hoc, la proposta di Legge intende finalmente sollevare gli esponenti delle Forze dell’Ordine dal “calvario” delle spese legali e delle incertezze professionali. Nello specifico, gli obiettivi principali della proposta riguardano la copertura delle spese legali e di consulenza, garantendo la protezione giuridica degli operatori e la salvaguardia della carriera, attraverso la sospensione automatica di effetti disciplinari fino alla sentenza definitiva, tutelando il personale durante il processo.





La proposta del Nuovo Sindacato Carabinieri include inoltre il riconoscimento della presunzione di legittimità delle azioni compiute dal personale in divisa, evitando pregiudizi e ingiustizie, all’insegna dei principi di chiarezza e verità, e il supporto psicologico, con l’istituzione di percorsi di sostegno appositamente dedicati per affrontare le difficoltà emotive e professionali, riconoscendo la figura del poliziotto e del carabiniere come una risorsa fondamentale per la sicurezza del Paese.

È possibile firmare anche online, in modo semplice e sicuro, tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, accedendo al link ufficiale

Anche il Nuovo Sindacato Carabinieri Sardegna scende in campo per la raccolta di firme sulla proposta di Legge d’iniziativa popolare per il superamento dell’atto dovuto, un passo fondamentale verso la tutela dei diritti e della dignità di tutti gli operatori delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.