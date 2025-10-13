Torre Grande, rubano un portafoglio dall’auto e fanno acquisti con la carta: denunciati tre giovani, uno è minorenne

Avevano rotto il finestrino di un’auto in sosta a Torre Grande, portato via un portafoglio e passato la notte a fare spese. Sigarette, soprattutto. I Carabinieri di Cabras hanno denunciato tre ragazzi di origine nordafricana — di 25, 18 e 16 anni — ospiti di centri d’accoglienza della provincia di Oristano.

La vittima, un uomo di 44 anni, si è accorta del furto alle sei del mattino, quando sul cellulare sono comparse le notifiche dell’home banking: pagamenti sospetti, tutti nella notte. A quel punto ha controllato la macchina, parcheggiata poco distante, trovando il finestrino spaccato e il portafoglio sparito.

I ladri avevano già usato la carta per acquistare sigarette da due distributori automatici, uno a Cabras e uno a Oristano. Ma le telecamere di sorveglianza, unite a un’indagine lampo dei Carabinieri del Comando provinciale, hanno fatto il resto. I tre sono stati identificati e trovati con la refurtiva, poi restituita al proprietario.

Sono accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Per ora restano liberi, in attesa che la giustizia faccia il suo corso.