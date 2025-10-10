Alghero: il Carmine chiede attenzione. Pais: “Le periferie meritano rispetto e chiarezza sui fondi per i parchi”

Gli abitanti del quartiere Il Carmine hanno preso carta e penna e scritto al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali. Una lettera semplice, diretta, ma piena di amarezza: «Il Carmine è un quartiere nato negli anni Ottanta, popolato da famiglie, bambini, nonni. Ma oggi ci sentiamo abbandonati».

Il testo, firmato da numerosi residenti, denuncia mancanze croniche: niente parco giochi, strade dissestate, alberi malati, allagamenti ricorrenti tra via Scanu e via Sari. «Abbiamo segnalato più volte il problema, ma mai nessuna risposta». Anche il trasporto pubblico è insufficiente: «Il bus passa ogni 45 minuti, l’ultima corsa è alle 21.15. Restiamo isolati».

A rendere più amaro il confronto, il paragone con altri quartieri: «Un grande parco è stato realizzato a Caragol, un altro è in progetto per il Carmine 2. E noi?». Nel quartiere, dicono, “è arrivata solo la tangenziale”. I residenti chiedono più considerazione e partecipazione nelle scelte: «Non abbiamo un comitato, ma non per questo siamo terra di nessuno. Chiediamo di essere ascoltati e coinvolti».

Sulla vicenda interviene anche Michele Pais, consigliere comunale della Lega, che raccoglie e rilancia l’appello dei cittadini: «Le preoccupazioni e le richieste dei cittadini del Carmine sono più che legittime e vanno ascoltate con attenzione. Quello che emerge dalla loro lettera all’amministrazione comunale è il grido di un quartiere che si sente isolato e dimenticato, ma la loro voce rappresenta anche quella di tante altre zone periferiche di Alghero: dalla Taulera a Caragol, da Fertilia fino alle borgate dell’Agro. Tutti territori che meritano maggiore attenzione e una programmazione seria per migliorare la qualità della vita dei residenti».

Pais sottolinea come il problema non riguardi solo un quartiere: «Il Carmine, la Pietraia con la Taulera, il Caragol, ma anche Fertilia e tutte le borgate dell’Agro rappresentano un patrimonio umano e sociale prezioso per la città, e devono tornare al centro dell’agenda amministrativa. Serve una visione complessiva che valorizzi le periferie, che non si limiti ai soliti annunci».

L’esponente leghista ricorda poi un intervento rimasto fermo: «Avevamo stanziato 500 mila euro per la realizzazione di due nuovi parchi attrezzati nei quartieri del Carmine e della Taulera. Quei fondi erano stati pensati per restituire spazi di socialità e vivibilità alle famiglie, ai bambini e agli anziani. Oggi, però, quei finanziamenti sono arenati da due anni nelle lungaggini della burocrazia. Di certo, qualunque sia il motivo del ritardo, è inaccettabile».

Pais chiede quindi chiarezza e ascolto: «I cittadini hanno diritto di sapere se e quando quei progetti verranno realizzati. Non bastano le promesse o gli appalti annunciati: serve una pianificazione che metta davvero tutta la città, periferie, borgate e agro, al centro della cura amministrativa. Che oggi, purtroppo, come affermano i cittadini, ancora non si vede. In questo senso, come gruppo politico siamo e saremo sempre pronti a collaborare per il meglio della città e degli algheresi».

Un quartiere che parla, un consigliere che risponde. Ora la palla passa all’amministrazione, chiamata a mostrare che Alghero non finisce in centro.