Valledoria, trovato con cocaina ed eroina in casa: arrestato un uomo

Movimenti sospetti attorno a un’abitazione, poi la scoperta: cocaina, eroina e contanti nascosti in casa. È accaduto a Valledoria, nella mattinata di martedì 7 ottobre, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari, impegnati in un’attività di controllo contro il traffico di droga, hanno notato un via vai anomalo nei pressi della sua abitazione. Dopo aver deciso di approfondire, hanno eseguito una perquisizione domiciliare trovando 38 dosi di cocaina per un peso complessivo di 18,62 grammi, 2 dosi di eroina (1,55 grammi), bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 3.195 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Droga, denaro e strumenti sono stati sequestrati. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, in attesa dell’udienza di convalida.

Si ricorda che, per il principio di presunzione d’innocenza, la colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.