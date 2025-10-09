Castelsardo, lancia droga dal finestrino durante un controllo: arrestata una donna

Tentava di liberarsi della droga gettandola dal finestrino, ma i Carabinieri hanno visto tutto. È accaduto nella tarda serata di martedì 7 ottobre a Castelsardo, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Valledoria hanno arrestato una donna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale controllo alla circolazione stradale, la conducente di un’auto, invitata a fermarsi, ha tentato di disfarsi di un piccolo involucro. I Carabinieri lo hanno recuperato poco dopo, scoprendo al suo interno 11,3 grammi di cocaina. La successiva perquisizione ha permesso di trovare nella disponibilità della donna anche 3,32 grammi di eroina.

Lo stupefacente, destinato verosimilmente allo spaccio, è stato sequestrato. La donna è stata posta agli arresti domiciliari su disposizione della Procura della Repubblica di Sassari, che dirige e coordina le indagini, in attesa dell’udienza di convalida.

Come previsto dal principio di presunzione d’innocenza, la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.