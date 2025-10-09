Oristano: il Prefetto revoca l’accoglienza per gli autori degli episodi illeciti

Il Prefetto Salvatore Angieri ha presieduto, nella mattinata di ieri, 8 ottobre,, una riunione di coordinamento delle Forze di Polizia convocata per approfondire gli episodi di natura illecita verificatisi nei giorni scorsi e posti in essere da alcuni cittadini stranieri ospiti presso centri di accoglienza della provincia.

All’incontro hanno preso parte il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

Alla luce di quanto emerso nel corso della riunione, il Prefetto ha disposto la revoca delle misure di accoglienza nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili, tenuto conto della loro pericolosità e della gravità dei comportamenti accertati.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per la collaborazione dei cittadini, che hanno tempestivamente segnalato i fatti alle Forze dell’Ordine, e ha rivolto un ringraziamento all’Arma dei Carabinieri per la prontezza degli interventi che hanno consentito di individuare rapidamente gli autori delle condotte illecite.