Tempio: al via la terza edizione del Barber Battle Sardinia

Iscrizioni aperte per un evento che unisce confronto, formazione e spettacolo. Cinque categorie di gara per celebrare l’arte e la creatività della barberia.

Il 19 e 20 ottobre prossimi, a Tempio Pausania, si terrà la terza edizione del Barber Battle Sardinia, evento che conferma la sua importanza nel panorama della barberia italiana come momento di confronto, formazione e spettacolo. Organizzato da Gianbattista Aisoni e Hiro Vitanza, con il coordinamento di giuria affidato a Marco “Baicin” Tassisto e la collaborazione di responsabili e giudici di alto profilo, il contest porterà alla ribalta professionisti, studenti e appassionati del settore.

Le categorie di gara previste per il 2025 sono cinque: Fast Fade, Modellatura Barba, Hair Tattoo & Color, Taglio Moda e Anglosassone, Old School, ciascuna concepita per valorizzare tecniche diverse e stili specifici all’interno dell’arte della barberia.

Tra i giudici figurano nomi di grande esperienza come Andrea Barrasca, Ivan Antuzzi, Gian Franco Virdis, Giuseppe “Pinuccio” Minniti, Diego Pisano, Roberto Cherveddu, Cristian Cretu, Vanessa Brau, Francesca Pili, Alessandro Fiori e Marianna Stellato. I responsabili di categoria sono Armando Migando, Giorgio Iacob e Domenico Fedeli.

Gianbattista Aisoni è promotore e anima del Barber Battle Sardinia: da anni è attivo nella scena barber regionale e nazionale, impegnato nella crescita del settore attraverso eventi, formazione e creazione di reti professionali. Hiro Vitanza, barber coach e imprenditore, è conosciuto a livello internazionale come il pioniere della rinascita della barberia italiana e per la lunga esperienza nel mondo del settore, grazie al lavoro di formazione, consulenza e coaching che svolge a favore di barbieri emergenti e importanti realtà del panorama nazionale. È inoltre fondatore della linea Barber Mind, brand che coniuga estetica old school e innovazione Made in Italy.

“Sono molto felice di lanciare la terza edizione del Barber Battle Sardinia, per la seconda volta qui a Tempio Pausania, città dove vivo e lavoro, una manifestazione che negli anni precedenti non è servita solo a mettere in competizione dei barber ma per incontrarsi, creare sinergie e instaurare rapporti di sana amicizia in un lavoro che non è solo un mestiere ma molto di più – afferma Gianbattista Aisoni – Vorrei ringraziare Hiro e Marco Tassisto in particolar modo per l’enorme aiuto che mi stanno dando e tutti i responsabili e giudici che mi stanno aiutando nell’opera; senza il loro fondamentale contributo la manifestazione non potrebbe mai avere luogo. Vi aspettiamo al Barber Battle Sardinia 2025 come partecipanti al contest, come appassionati di barberia o anche come semplici curiosi.”

Le iscrizioni sono ancora aperte sul sito ufficiale www.barberbattlesardinia.it , dove è possibile consultare il regolamento, le modalità di partecipazione e le informazioni sulle categorie. Per chiarimenti o assistenza è attivo il numero WhatsApp 344 2703892.

Barber Battle Sardinia 2025 si presenta come un’opportunità unica per mettere alla prova tecnica, stile e creatività, per imparare dai migliori, entrare in contatto con figure di rilievo del settore e vivere un’esperienza che va oltre la competizione: è comunità, crescita, passione.