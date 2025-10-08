Sassari: trovato con otto coltelli a serramanico, denunciato dalla Polizia

Notte movimentata nel centro storico di Sassari, dove un servizio straordinario di controllo del territorio, organizzato dalla Questura, ha portato alla denuncia di un uomo trovato con otto coltelli a serramanico. L’accusa è di porto di armi o oggetti atti a offendere.

L’operazione, coordinata dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, ha coinvolto le volanti della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta e la Polizia Locale, con pattugliamenti a piedi, in auto e in moto.

Durante la serata sono state identificate oltre 200 persone: due di queste denunciate per furto, e una per falsa attestazione a pubblico ufficiale.

Un bilancio che conferma l’attenzione costante delle forze dell’ordine sul centro cittadino, dove la sicurezza — tra vicoli, bar e locali affollati — si conquista passo dopo passo, più con la presenza che con le parole.