Olbia: furti e spaccate in centro, arrestato un 53enne già noto alle forze dell’ordine

Nella notte del 6 ottobre, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un 53enne olbiese, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Procuratore della Repubblica di Tempio Pausania, Gregorio Capasso.

L’uomo è stato fermato durante un normale controllo alla circolazione stradale, mentre viaggiava in auto con un conoscente. Ha tentato di fornire false generalità per evitare la cattura, ma i militari lo hanno immediatamente riconosciuto.

L’ordinanza arriva al termine di indagini accurate condotte dai Carabinieri della Stazione di Olbia Centro, che hanno ricostruito una lunga serie di furti con scasso ai danni di abitazioni ed esercizi commerciali nel cuore della città. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, aveva più volte violato la misura, aggravando così la propria posizione.

Grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte, gli investigatori hanno acquisito gravi elementi di colpevolezza, sufficienti per ottenere la misura cautelare. L’arrestato è stato trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.

L’operazione conferma — come sottolineano i Carabinieri — il costante impegno dell’Arma nel contrasto alla microcriminalità e nella tutela della sicurezza dei cittadini, con un controllo capillare del territorio e un’attenzione particolare alle aree più esposte ai reati predatori.