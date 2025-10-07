Cronaca “Il Distretto Rurale si presenta”: ad Alghero l’evento dedicato al futuro rurale e agricolo del territorio

Alghero ospita un appuntamento di grande rilevanza per il territorio e le attività del settore agricolo: venerdì 10 ottobre, a partire dalle ore 17:30, la splendida cornice di Villa Maria Pia sarà teatro dell’evento “Il Distretto si presenta”, la serata ufficiale di presentazione del Distretto Rurale Alghero e Olmedo alla cittadinanza. L’incontro, a ingresso libero e aperto a tutti, nasce con l’obiettivo di raccontare la natura, la missione e la struttura del Distretto Rurale: una realtà nata per unire le attività agricole del territorio e creare una rete che guardi a un futuro attraverso azioni di innovazione tecnologica, sviluppo sostenibile e valorizzazione del patrimonio rurale.



Un modello partecipato per il territorio con le aziende agricole al centro Durante la serata verranno illustrati i progetti già avviati e in via di elaborazione, le filiere coinvolte – dalla viticoltura all’olivicoltura fino ad altre eccellenze agroalimentari – e le prospettive future di un Distretto che intende porsi come modello di crescita partecipata. La visione è quella di costruire una rete solida tra attori pubblici e privati, capace di intercettare bandi e generare nuove opportunità.



All’incontro di presentazione parteciperanno esperti e rappresentanti del settore istituzionale e accademico a livello locale e regionale:



? Andrea Campurra, Coordinatore dei Distretti Rurali della Sardegna

? Prof Filippo Gambella, Direttore Centro Innovative Agriculture, Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari

? Gianfranca Pirisi, Presidente Distretto Rurale Alghero e Olmedo



Coordina Tiziana Lai, Presidente Comitato Zonale Nurra. L’appuntamento si rivolge a cittadini, imprese agricole e produttive, associazioni, istituzioni e professionisti del settore rurale e agricolo: un momento di confronto e condivisione pensato per tutti coloro che credono nello sviluppo del territorio come bene comune.



Incontro “Il Distretto Rurale si presenta”. Venerdì 10 ottobre dalle 17.30, Villa Maria Pia, Alghero. Ingresso libero