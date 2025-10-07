Nuoro: il Prefetto Nigro in visita ai Carabinieri di Fonni e Gavoi

Non si è trattato di una visita di rito, ma di un gesto concreto di attenzione verso chi, ogni giorno, presidia i territori più lontani dal capoluogo. Il Prefetto di Nuoro, Alessandra Nigro, accompagnata dal colonnello Gennaro Cassese, comandante provinciale dei Carabinieri, si è recata lo scorso 2 ottobre nelle Stazioni di Fonni e Gavoi.

Una mattinata trascorsa tra caserme e saluti, ma soprattutto tra persone che conoscono bene la parola “servizio”. Il Prefetto ha voluto ringraziare i militari per la loro opera quotidiana, ricordando quanto la presenza dello Stato, in paesi piccoli e spesso isolati, rappresenti una garanzia di sicurezza e di fiducia per i cittadini.

Dopo una breve visita alle strutture, i Comandanti di Stazione hanno illustrato le specificità dei due territori, diversi per caratteristiche ma uniti dalle stesse difficoltà: la distanza dai centri decisionali e la complessità di mantenere viva la prossimità con la popolazione.

I Carabinieri hanno raccontato le sfide di chi lavora in montagna, tra comunità che si conoscono per nome e dove ogni intervento è anche un gesto di umanità. Il Prefetto ha ascoltato, preso appunti e ribadito la sua vicinanza istituzionale, ringraziando gli uomini e le donne dell’Arma per la dedizione con cui servono il territorio.

In un’epoca di distanze, non solo geografiche, ricordare che lo Stato è presente anche dove le strade si stringono e la nebbia cala presto, è più che un simbolo: è un dovere.