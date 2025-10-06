Cagliari: maxi blitz contro il narcotraffico internazionale, 71 provvedimenti in tutta Italia

All’alba di oggi è scattata una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari contro il narcotraffico internazionale, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. L’operazione, denominata “Termine”, ha portato all’esecuzione di 71 provvedimenti a carico di persone sospettate di far parte di un’associazione per delinquere dedita al traffico di droga, alla detenzione e cessione di stupefacenti e alla detenzione abusiva di armi da fuoco.

L’indagine, che ha interessato non solo la Sardegna ma anche diverse regioni della penisola, ha coinvolto oltre 400 militari dell’Arma, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna”, dei nuclei cinofili e del Nucleo elicotteri di Cagliari.

Le province coinvolte sono Cagliari, Nuoro, Sassari, Oristano, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata. Un’operazione imponente, sviluppata dopo mesi di indagini, che ha colpito una rete articolata di traffici e contatti tra la Sardegna e il continente.

Secondo quanto trapelato, il gruppo avrebbe gestito un canale stabile di importazione e distribuzione di droga, movimentando ingenti quantitativi di stupefacenti destinati al mercato sardo e nazionale.

Le perquisizioni e gli arresti sono tuttora in corso.