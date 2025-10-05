Olbia: arrestato 25enne con oltre due chili di droga e artifici esplosivi non etichettati

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato un 25enne del posto, sorpreso con più di due chili di sostanze stupefacenti e diversi artifici esplosivi privi di etichettatura.

Nel corso di un mirato servizio di osservazione, i militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione personale e domiciliare, rinvenendo oltre un chilo di hashish, un chilo di marijuana e numerosi petardi ad alto potenziale, non conformi alla normativa vigente.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, rientra nel quadro delle attività di contrasto allo spaccio di droga e di prevenzione dei traffici illeciti che i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia conducono quotidianamente, con particolare attenzione ai contesti giovanili e alla sicurezza dei cittadini.

Nel rispetto della presunzione di innocenza, il giovane resta a disposizione dell’autorità giudiziaria per le successive valutazioni.