La Maddalena: controlli coordinati dei Carabinieri per la sicurezza e la tutela ambientale

Nella giornata di sabato 4 ottobre 2025, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, con il supporto dello Squadrone Cacciatori di Sardegna, della motovedetta “Monteleone” e del personale del Centro Anticrimine Natura della Stazione Forestale di Caprera, hanno svolto un ampio servizio di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza pubblica e alla salvaguardia ambientale dell’arcipelago maddalenino.

L’operazione ha interessato in modo capillare l’area portuale, le vie di collegamento interne e le zone costiere. Gli assetti speciali dell’Arma hanno garantito la vigilanza durante le fasi di imbarco e sbarco dei traghetti, ancora affollati di turisti, mentre il personale del Centro Anticrimine Natura ha effettuato verifiche mirate per prevenire la sottrazione e l’esportazione illecita di materiali litoidi, sabbiosi e biogenici, tutelati dal regolamento del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

Nel corso dei controlli sono stati verificati 51 veicoli e identificate 88 persone. Quattro automobilisti sono stati sanzionati per mancata copertura assicurativa. Parallelamente, i controlli via mare hanno interessato quattro imbarcazioni da diporto, sottoposte a verifica dei documenti e delle dotazioni di sicurezza a bordo.

L’attività, caratterizzata da una sinergia tra reparti territoriali e specializzati, si inserisce nel più ampio dispositivo di prevenzione e controllo del territorio predisposto dall’Arma, volto a garantire sicurezza, tutela dell’ambiente e rispetto della legalità in uno dei contesti naturalistici più preziosi e fragili della Sardegna.