Oristano, coppia aggredita con una lama a Villaurbana: fermato un uomo

Tensione ieri sera a Villaurbana, in provincia di Oristano. In via S’arrieddu, a pochi passi dalla strada principale del paese, una discussione è degenerata in violenza: un uomo ha aggredito una coppia colpendola con un oggetto tagliente.

Ad avere la peggio è stato l’uomo, ferito al collo, mentre la donna ha riportato lesioni superficiali. Entrambi sono stati ricoverati al Brotzu di Cagliari: le loro condizioni non destano preoccupazione.

L’aggressore è stato bloccato dai militari e trasferito all’ospedale San Martino di Oristano, dove si trova piantonato nel reparto di Psichiatria. Le indagini dovranno chiarire le cause della lite e la dinamica dell’accaduto.