Tremano le Filippine: sisma di magnitudo 6.9, decine di morti a Bogo

Un terremoto violentissimo ha scosso le Filippine centrali nella serata di ieri, provocando il crollo di edifici e mettendo in ginocchio gli ospedali. La scossa, registrata con magnitudo 6.9, ha avuto epicentro a circa 17 chilometri dall’isola di Cebu, a una profondità di 10 chilometri.

Il primo dato parlava di magnitudo 6.7, successivamente corretto dall’istituto di sismologia locale. Le autorità hanno segnalato una lieve alterazione del livello del mare, senza però evidenziare al momento rischi di tsunami.

Il bilancio, ancora provvisorio, parla di decine di vittime, concentrate soprattutto nella città di Bogo, tra le più colpite. L’intera popolazione è stata colta dal panico, con scene di fuga in strada e soccorsi che lavorano senza sosta.