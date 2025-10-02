Alghero saluta don Potito Niolu, parroco di una città intera

È
morto oggi ad Alghero don Potito Niolu. Aveva 91 anni, alla soglia dei 92. Per generazioni è stato il volto di San Giuseppe alla Pietraia, ma in realtà il suo sagrato era l’intera città. La notizia, rilanciata dai quotidiani locali, ha scosso la comunità: «un prete che ha segnato un’epoca… sarà sempre nei cuori degli algheresi», il congedo di chi lo ha conosciuto e seguito per una vita.
Nato a Villanova Monteleone il 18 ottobre 1933, ordinato sacerdote il 24 agosto 1957, don Potito è stato a lungo parroco di San Giuseppe, poi dal 2021 collaboratore della stessa parrocchia. In diocesi ha guidato l’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso ed è stato consigliere dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero. Curriculum asciutto, lavoro concreto.
Chi lo ha visto all’opera ricorda una chiesa sempre aperta, soprattutto ai ragazzi del quartiere, e una carità senza microfono. In anni duri non girava intorno alle parole: «Ci sono persone, e non poche, che ogni giorno vengono a chiedermi pane», disse quando la crisi mordeva più forte. Non era retorica: era cronaca.
Negli ultimi anni, pur in quiescenza, ha continuato a servire come vice a San Giuseppe, la sua casa di sempre. Il cartello all’ingresso parlava chiaro: parroco don Leonardo Idili, collaboratore don Potito Niolu. Bastava per capire che non aveva smesso.
Oggi Alghero perde un prete riconoscibile: voce storica, passo svelto, attenzione ai poveri prima dei convegni. Non amava gli effetti speciali, preferiva la porta della canonica. Un prete “di parrocchia” nel senso migliore: battesimi, funerali, catechismo, visite. E quel vizio antico di dire le cose come stanno — anche quando non piacevano.
La diocesi lo ricorda per i ponti costruiti con le altre confessioni. La Pietraia lo piange come il parroco che ha tenuto insieme un quartiere complicato con l’unico cemento che non fa crepe: la presenza. I fiori passano, le opere restano. Anche il silenzio di una chiesa aperta, la sera, vale più di mille discorsi.
Per i dettagli su rosari e funerali si attende la comunicazione ufficiale della parrocchia e della diocesi. Una certezza però c’è già: domani, davanti all’altare di San Giuseppe, la fila sarà lunga. E non serviranno presentazioni.