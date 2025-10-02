Alghero saluta don Potito Niolu, parroco di una città intera

morto oggi ad Alghero don Potito Niolu. Aveva 91 anni, alla soglia dei 92. Per generazioni è stato il volto di San Giuseppe alla Pietraia, ma in realtà il suo sagrato era l’intera città. La notizia, rilanciata dai quotidiani locali, ha scosso la comunità: «un prete che ha segnato un’epoca… sarà sempre nei cuori degli algheresi», il congedo di chi lo ha conosciuto e seguito per una vita.