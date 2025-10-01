Sorso, cocaina nascosta in auto e in casa: arrestato un uomo dai Carabinieri

Martedì mattina i Carabinieri della Stazione di Sorso hanno arrestato un uomo, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Il controllo è scattato in Largo Cappuccini, durante un servizio di pattuglia. I militari hanno notato movimenti sospetti e deciso di intervenire. La perquisizione personale e dell’auto ha portato alla scoperta di 1,49 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e 225 euro in contanti, nascosti nel vano cambio e sotto il tappetino lato guidatore.

La perquisizione è stata poi estesa all’abitazione, dove sono stati rinvenuti altri 42,29 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 230 euro in contanti.

L’uomo, su disposizione della Procura di Sassari, è stato posto ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

Resta fermo il principio di presunzione di innocenza: la colpevolezza potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.