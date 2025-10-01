Alghero, oltre 100 sanzioni della Polizia Locale: controlli su suolo pubblico, rumori e commercio

Estate di multe e controlli serrati ad Alghero. La Polizia Locale, guidata dal comandante Salvatore Masala, ha messo sotto la lente occupazioni di suolo pubblico, inquinamento acustico e regole sul commercio. Risultato: oltre 80 controlli mirati e circa 100 sanzioni tra aprile e agosto.

Il sindaco Raimondo Cacciotto rivendica la linea dura: “L’Amministrazione sta portando avanti un’importante azione di investimento per il rafforzamento del corpo di Polizia Locale, così da assicurare un presidio del territorio e della legalità sempre più efficace, con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio delicato ma fondamentale per la vivibilità della città”.

La stretta arriva con nuovi strumenti: regolamento di Polizia Urbana, videosorveglianza potenziata, più personale estivo e turni prolungati fino alle 22. I controlli hanno colpito soprattutto bar e ristoranti per l’uso eccessivo del suolo rispetto alle concessioni. Le multe vanno da 173 a 694 euro.

Non sono mancate violazioni al Tulps per autorizzazioni sugli intrattenimenti e irregolarità nelle certificazioni acustiche. In diversi casi i locali sono stati sanzionati con ammende da 1.000 euro per musica oltre i limiti o per mancanza di autorizzazioni. Nel commercio, invece, multe per mancata esposizione dei prezzi e affissioni abusive.

Un’estate insomma di controlli serrati, con i vigili impegnati a inseguire abusivismi e rumori. A dimostrazione che, ad Alghero, le regole non sono rimaste lettera morta.