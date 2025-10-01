“Luci sulla Palestina”: domani flash mob davanti agli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza

Domani sera gli ospedali di Oristano, Bosa e Ghilarza si illumineranno per Gaza. Dalle 21 alle 22, medici, infermieri e operatori sanitari parteciperanno al flash mob nazionale “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalla rete #DigiunoGaza.

L’iniziativa, che coinvolge oltre 180 ospedali italiani, prevede un’ora di silenzio e luce. Lampade, torce, lumini o semplici cellulari verranno accesi in contemporanea in tutta Italia. Saranno ricordati i 1.677 sanitari uccisi a Gaza dall’ottobre 2023 a oggi e gli oltre 60 mila palestinesi morti in due anni di bombardamenti, tra cui 20 mila bambini.

A Oristano l’appuntamento è in piazzale San Martino, a Bosa davanti all’ospedale Mastino, a Ghilarza davanti al Delogu. Durante l’iniziativa verranno letti i nomi dei professionisti sanitari uccisi, in una staffetta che unirà simbolicamente gli ospedali italiani.

“Crediamo che i valori deontologici che ci accomunano, la tutela della vita e della dignità umana, ci impongano di non rimanere in silenzio di fronte alla gravissima crisi sanitaria e umanitaria in corso – spiegano gli operatori sanitari del comitato locale –. La nostra è una manifestazione apartitica e pacifica, un gesto simbolico che vuole sensibilizzare cittadini e istituzioni e ribadire la responsabilità del personale sanitario davanti a una crisi globale che riguarda direttamente il diritto alla salute”.

La manifestazione si svolgerà all’esterno degli ospedali, senza intralcio a pazienti o mezzi di soccorso. “Ringraziamo fin d’ora chi vorrà unirsi a noi – concludono gli organizzatori –. Aspettiamo tutte le cittadine e i cittadini giovedì sera davanti ai nostri ospedali, ciascuno con la propria luce di speranza”.

Secondo le stime, saranno decine di migliaia i lavoratori della sanità a partecipare in tutta Italia. Le adesioni più numerose arrivano da Lombardia, Toscana, Sardegna, Puglia, Lazio ed Emilia Romagna.