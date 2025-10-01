Nasce il Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito

A Palazzo “Scipio Slataper” è stato ufficialmente costituito il nuovo Comando Territoriale Nazionale dell’Esercito. Alla cerimonia era presente il Capo di Stato Maggiore, generale Carmine Masiello.

“Con oggi si conclude la prima fase della trasformazione dell’Esercito – ha detto il generale –. Il territorio, come un tempo, torna al centro della nostra architettura operativa, fondata su prontezza, identità e capacità di risposta. Deterrenza e difesa non sono concetti astratti, ma garanzie concrete di sicurezza, libertà e futuro per il Paese. Su queste basi costruiamo l’Esercito che la nostra Nazione si merita”.

Il primo comandante del nuovo organismo è il generale di corpo d’armata Mirra. “Il Comando raggruppa molteplici competenze, caratterizzate da una forte interazione tra mondo militare e civile, per massimizzare il contributo dell’Esercito alla difesa e sicurezza del territorio nazionale”, ha affermato.

Il Comando Territoriale Nazionale nasce per avvicinare l’Esercito ai cittadini, rafforzando i rapporti con enti e istituzioni locali, promuovendo reclutamento e cultura della Difesa. Il comandante del COMTER sarà anche Comandante Militare della Capitale, con compiti di alta rappresentanza e responsabilità su presidio, aree addestrative e promozione del reclutamento.

Alle sue dipendenze ricadono i comandi militari territoriali tramite due strutture intermedie: il Comando Territoriale Sud, guidato dal generale Andrea Di Stasio e con sede a Napoli, che coordinerà tra gli altri i CME di Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria; e il Comando Territoriale Nord, con sede a Padova e guidato dal generale Ugo Cillo, responsabile per Piemonte, Lombardia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Toscana.

La riorganizzazione fa parte del “Nuovo Modello Esercito”, che punta a semplificazione, riduzione della burocrazia e maggiore efficienza. L’obiettivo è chiaro: meno livelli gerarchici, più flessibilità e prontezza operativa.

In sostanza, il ritorno al territorio è la bussola di questa riforma. Un esercito che si vuole meno ingessato e più vicino alla vita reale, capace di muoversi tra esigenze militari e richieste civili senza perdere tempo nelle carte.