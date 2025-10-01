Sindia, maxi sequestro di marijuana: 2.210 piante e un arresto

Un’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Macomer ha portato al sequestro di 2.210 piante di marijuana, suddivise in 36 filari, per un peso complessivo stimato di oltre due tonnellate.

Un 34enne del posto è stato arrestato dai militari della Stazione di Sindia con il supporto dei reparti della Compagnia di Macomer e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna. A far scattare l’intervento è stato un servizio di controllo del territorio: i carabinieri hanno avvertito un forte odore di marijuana provenire da un’area vicina all’abitato e hanno individuato il terreno, risultato in uso all’indagato.

All’interno della piantagione sono stati trovati anche un impianto di irrigazione a goccia e due cisterne da mille litri. Le analisi del Ris di Cagliari hanno accertato che le piante, alte tra i 40 e i 100 centimetri, appartenevano alla varietà canapa indica, con un principio attivo compreso tra il 3 e il 10%, ben oltre i limiti consentiti.

Per Sindia si tratta del secondo sequestro in pochi mesi: a giugno erano già state scoperte 300 piante e arrestate due persone.

Il procedimento penale nei confronti del 34enne è ancora nella fase delle indagini preliminari. La sua responsabilità sarà valutata nel successivo processo, dove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi.