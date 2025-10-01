Desulo, scoperta piantagione di cannabis: arrestati due pregiudicati

Un’operazione dei Carabinieri della Stazione di Desulo ha portato all’arresto di due uomini del posto, di 57 e 50 anni, entrambi pregiudicati, sorpresi a coltivare una piantagione di cannabis in un’area impervia delle montagne nuoresi.

La scoperta è avvenuta grazie a una ricognizione aerea dell’elicottero del Nucleo Carabinieri di Elmas, che ha notato anomalie nel terreno. Il sopralluogo ha confermato la presenza di 135 piante di marijuana, di diverse varietà, con un’altezza compresa tra i 60 e i 150 centimetri.

I militari hanno predisposto un servizio di osservazione e sono riusciti a sorprendere i due indagati mentre potavano le piante e le caricavano su un’auto e un trattore. Poco distante è stato rinvenuto anche un ovile adibito all’essiccazione, che completava l’intera filiera di produzione.

Il materiale è stato posto sotto sequestro. I due uomini, inizialmente ristretti ai domiciliari, dopo l’udienza di convalida sono stati sottoposti alle misure cautelari dell’obbligo di dimora a Desulo e dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.