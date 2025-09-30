1° ottobre lezione sull’Intelligenza Artificiale all’Università Libera della Sardegna

L’Intelligenza Artificiale smette i panni dell’incognita e diventa materia di studio. Mercoledì 1 ottobre, alle 16.30, la sede di via Pola 41 ospiterà un’open lesson aperta a tutti, organizzata dalla Nuova Università Libera della Sardegna del Sapere e della Terza Età.

L’incontro, gratuito e a ingresso libero fino a esaurimento posti, proporrà un excursus che parte dalla Conferenza di Dartmouth del 1956, ripercorre le tappe fondamentali della ricerca e arriva alle applicazioni di oggi, tra algoritmi sempre più sofisticati e macchine dotate di “sensi”.

«L’intelligenza artificiale è ormai entrata nella nostra quotidianità, ma spesso senza che ce ne rendiamo conto – sottolinea il presidente Cristiano Ardau –. Con questa open lesson vogliamo fare chiarezza, offrendo conoscenza con un linguaggio semplice ma rigoroso, capace di coinvolgere tutte le generazioni. Il nostro obiettivo è far capire che l’IA non è solo tecnologia, ma un’opportunità culturale e sociale, se affrontata con consapevolezza».

L’iniziativa punta a trasformare diffidenza e timore in strumenti di comprensione, offrendo al pubblico la possibilità di ragionare con spirito critico su una delle sfide decisive del presente.