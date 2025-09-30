Ancora uno sbarco a Cala Cipolla: 17 iraniani, un ferito in ospedale

Nuovo sbarco di migranti nel sud dell’isola. Stavolta a Cala Cipolla, dove i carabinieri di Pula e Domus de Maria hanno rintracciato diciassette persone di nazionalità iraniana appena approdate sulla spiaggia.

Tra loro un ferito, trasferito d’urgenza in elicottero dal 118 all’ospedale. Gli stessi migranti hanno parlato della possibile presenza in mare di altri compagni di viaggio non ancora rintracciati. Capitaneria di Porto e nucleo elicotteri dei carabinieri di Elmas sono impegnati nelle ricerche.

L’episodio arriva a ventiquattr’ore dal salvataggio di un gommone con ventinove persone a bordo, avvistato a 53 miglia a sud di Capo Teulada: ventisette uomini, due donne e un bambino di tre anni, tutti cittadini algerini. Erano stati soccorsi da una motovedetta della Guardia Costiera di Cagliari e condotti al Porto Canale.