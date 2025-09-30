Corso obbligatorio sul benessere animale: Tore Piana (Centro Studi Agricoli) denuncia costi e ritardi della Regione

Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, torna a denunciare le difficoltà degli allevatori sardi stretti tra burocrazia e nuovi obblighi formativi. In una diretta ha chiarito i contenuti del decreto del Ministero della Salute del 6 settembre 2023, entrato in vigore nel 2024, che impone a tutti gli operatori del settore zootecnico un corso di 18 ore sul benessere animale, da completare entro il 31 dicembre 2025.

Il corso, spiega Piana, è obbligatorio non solo per gli allevatori sardi ma per tutti quelli italiani. «Chi non lo svolge rischia la riduzione o la perdita dei contributi PAC legati all’ecoschema 1 e alle misure CSR sul benessere animale», ha ricordato. Il problema, però, è nei costi e nella gestione. «Le associazioni di categoria stanno chiedendo ai propri iscritti 100 euro più IVA per l’iscrizione. Se consideriamo che in Sardegna ci sono circa 15mila aziende tra ovini, bovini, suini ed equini, parliamo di un affare da un milione e mezzo di euro».

Il decreto stabilisce che i corsi possano essere erogati da istituti zooprofilattici, dipartimenti di medicina veterinaria, federazioni dei medici veterinari, società scientifiche accreditate o enti di formazione riconosciuti. «La Regione Sardegna avrebbe dovuto attivarsi tramite Laore, garantendo anche la modalità FAD, cioè online. Ma a oggi non si è mosso nulla», accusa Piana.

Il Centro Studi Agricoli sta cercando una strada alternativa: «Abbiamo preso contatti con un ente accreditato e mercoledì lo incontreremo. L’obiettivo è offrire il corso a prezzi molto più bassi, senza guadagnarci nulla, per alleviare almeno in parte questo ulteriore aggravio sulle spalle degli allevatori». I primi corsi potrebbero essere organizzati in presenza a Nuoro, Ogliastra, Oristanese, Sassarese e Gallura, con possibilità di fruizione online.

Piana ha poi annunciato che il 9 ottobre incontrerà funzionari europei a Bruxelles per verificare la regolarità dei ritardi nell’abbattimento delle mandrie dopo i focolai e le vaccinazioni. «Il 10 ottobre – ha detto – saremo in grado di chiarire se la Regione Sardegna ha davvero chiesto deroghe all’Unione Europea».

Infine un avvertimento: «La Gazzetta europea del 26 settembre ha prorogato i termini per le vaccinazioni: nelle zone di protezione il termine slitta al 31 novembre, nelle zone di sorveglianza al 17 dicembre. Resta ferma la data del 18 gennaio 2026 per lo sblocco dei movimenti di bestiame, ma con i ritardi accumulati temo che la scadenza possa essere posticipata».

«È burocrazia che pesa come una gabbella in un momento di crisi – conclude Piana –. La Regione non ha predisposto nulla, lasciando campo libero alle associazioni. Noi ci mettiamo ancora una volta al servizio degli allevatori per trovare soluzioni concrete».