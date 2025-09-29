Porto Torres, donna minaccia di tagliarsi la gola: salvata dai Carabinieri

Attimi di paura ieri pomeriggio a Porto Torres, dove una giovane donna ha minacciato di togliersi la vita puntandosi un coltello alla gola. A salvarla sono stati i Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia, intervenuti dopo la segnalazione di un’amica che, preoccupata per i messaggi ricevuti, aveva allertato la centrale operativa.

Quando i militari sono arrivati sul posto, hanno trovato l’ingresso principale chiuso. Hanno quindi deciso di entrare da una finestra al piano terra, riuscendo a stabilire un primo contatto visivo con la donna, distesa sul letto con l’arma puntata al collo. «Se qualcuno si avvicina, mi ammazzo», avrebbe detto ai Carabinieri, rifiutando ogni tentativo di persuasione.

L’intervento si è trasformato in una lunga trattativa. Dopo aver aperto la porta ai colleghi, i militari hanno cercato di calmarla, parlando con lei a lungo. In un momento di minor tensione, con sangue freddo e prontezza, sono riusciti a disarmarla e a portarla in salvo.

La giovane è stata affidata alle cure del 118 e accompagnata all’ospedale di Sassari.