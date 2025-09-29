Stefano Visconti riconfermato alla guida della Camera di Commercio di Sassari: un programma in sette punti per il quinquennio 2025-2030

Stefano Visconti è stato riconfermato alla presidenza della Camera di Commercio di Sassari per il quinquennio 2025-2030. La rielezione è arrivata all’unanimità durante la seduta di insediamento del nuovo Consiglio camerale, un voto che ha sancito non solo la continuità, ma anche il riconoscimento di una leadership capace di guidare le oltre 46 mila imprese del Nord Sardegna verso una stagione di sviluppo.

Le Linee Programmatiche 2025-2030, approvate dal Consiglio, delineano un manifesto strategico fondato su competitività, sostenibilità e internazionalizzazione. «La Camera di Commercio – ha dichiarato Visconti subito dopo la proclamazione – deve essere più che un semplice ente amministrativo: continuerà a essere il motore di innovazione e competitività del Nord Sardegna. La nostra strategia è chiara: proseguiremo con la semplificazione e la digitalizzazione, ma soprattutto punteremo a rafforzare l’internazionalizzazione, vera linfa vitale per l’export dei nostri prodotti e per l’ospitalità europea e globale».

Il piano d’azione si articola su sette direttrici: innovazione e digitalizzazione, con il rafforzamento del PID e dell’I-Lab e la nuova sede di Olbia come hub tecnologico; internazionalizzazione e turismo, con Promocamera e il consolidamento di Salude & Trigu; sostenibilità e finanza innovativa, a supporto della transizione energetica e dell’economia circolare; valorizzazione delle filiere produttive, a partire da vino e olio; giovani e formazione, con laboratori e percorsi in collaborazione con scuole e università; infrastrutture e logistica, con investimenti e sinergie tra porti e aeroporti; dialogo istituzionale e semplificazione, per ridurre tempi e adempimenti a carico delle imprese.

«Il Consiglio camerale ha dimostrato oggi una visione unitaria e orientata al bene comune – ha concluso Visconti –. Il dialogo costante con le associazioni di impresa e con tutte le rappresentanze sarà il fulcro della nostra azione. Ci impegneremo affinché la Camera di Commercio sia innovativa, inclusiva e radicata nel territorio, trasformando le sfide globali in opportunità per il Nord Sardegna».

Il nuovo Consiglio è composto da 19 membri in rappresentanza delle diverse categorie produttive: per l’agricoltura Antonello Fois e Francesco Uras; per l’artigianato Marina Manconi e Marco Rau; per il commercio Annalisa Luzzu, Giuseppe Mele e Giovanni Porcu; per la cooperazione Giovanni Pintus; per credito e assicurazioni Roberto Cugia; per l’industria Francesco Mario Carboni e Giovanni Salvatore Conoci; per i liberi professionisti Giuseppe Oggiano; per le organizzazioni sindacali Massimiliano Giacomo Muretti; per i servizi alle imprese Vittorio Beccu e Gianluca Bianco; per trasporti e spedizioni Renato Luigi Mongiu; per il turismo Giovanni Antonio Azara e lo stesso Stefano Visconti; per la tutela dei consumatori Salvatore Fois.