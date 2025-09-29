Ghilarza, scoperta piantagione di marijuana: un arresto

Quarta piantagione scoperta in un mese. Venerdì 26 settembre, nella località Nuraghe Crasto, i Carabinieri della Compagnia di Ghilarza, insieme allo Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta e con il supporto dell’elicottero del Nucleo di Elmas, hanno arrestato un uomo sorpreso a curare una coltivazione di canapa da droga.

La piantagione contava circa 350 piante, alte tra gli 80 centimetri e 1 metro e 40, tutte ben curate e irrigate da un sistema a cascata collegato a una cisterna nascosta in un ovile poco distante. Il campo era stato individuato grazie a un servizio di osservazione discreta svolto dai militari e, visto lo stato avanzato delle piante, ormai prossime al taglio, è scattata l’irruzione.

L’uomo è stato fermato nei pressi dell’ovile, dove è stato trovato anche l’impianto di tubature che portava l’acqua fino al terreno. Le piante, campionate e analizzate, sono risultate appartenere alla varietà canapa indica, con un principio attivo di THC ben superiore ai limiti di legge.

L’intera coltivazione è stata posta sotto sequestro, mentre l’arrestato, su disposizione della Procura di Oristano, è stato condotto ai domiciliari in attesa della convalida. L’accusa è di produzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Sono in corso accertamenti per risalire ad eventuali complici e ai canali di smistamento della droga.