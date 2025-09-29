Turismo costiero, controlli dei Carabinieri: sanzioni per 90 mila euro

Estate di controlli serrati lungo la costa nuorese. I Carabinieri del Comando provinciale hanno passato al setaccio un centinaio di strutture ricettive alternative agli alberghi tradizionali – bed & breakfast e affitti turistici – riscontrando irregolarità in quasi la metà dei casi.

Il bilancio è pesante: 48 attività finite nel mirino, sanzioni per circa 90 mila euro, tre titolari denunciati e una struttura chiusa per esercizio abusivo.

Le infrazioni spaziano dalla mancata esposizione dei codici identificativi regionali e nazionali al mancato invio dei dati degli ospiti alle autorità. A Budoni un’attività operava senza alcuna autorizzazione, mentre a La Caletta, San Teodoro e Siniscola sono emerse carenze sul fronte della sicurezza: assenza di rilevatori di gas, estintori o requisiti minimi per ospitare.

A Dorgali, Tortolì e Posada diverse strutture non avevano stipulato le polizze assicurative obbligatorie, mentre a Baunei e Orosei si lavorava senza i cartelli di identificazione esposti. Non sono mancati i casi di camere in numero superiore al consentito, tariffari inesistenti e omissioni nella comunicazione dei dati statistici a Regione e Istat.

Secondo i militari, lo scopo dell’operazione è duplice: tutelare i turisti e garantire concorrenza leale tra operatori. Ma i numeri dicono che il sommerso continua a prosperare anche nelle località di punta del turismo sardo.