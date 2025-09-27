Raccontiamo Cinzia: la vita, gli affetti, il rispetto dovuto alla vittima

I lettori ce lo chiedono: non solo Emanuele Ragnedda. Raccontiamo Cinzia Pinna. Con i fatti. Con rispetto.





Aveva 33 anni. Era di Castelsardo. L’11 settembre è l’ultima sera in cui viene vista a Palau. Le telecamere la riprendono salire su un’auto riconducibile a Ragnedda. Il suo telefono si spegne alle 3.20. Il corpo verrà ritrovato giorni dopo nei terreni dell’indagato. Ragnedda ha ammesso: «Sì, l’ho uccisa io». Da qui si parte. Il resto sono opinioni.





Cinzia lavorava stagioni in Costa. Aveva amici, una sorella che l’ha cercata ovunque. Una vita normale, con salite e discese come capita a tanti. Non è un profilo da incasellare nei cliché. È una persona uccisa. Punto.





Negli stessi giorni leggiamo frasi che fanno male. «Cinzia era una brava ragazza ma quando beveva perdeva la testa. Urlava, si agitava. Quella sera dell’11 settembre avevamo finito alle 23 il nostro turno». Parole raccolte da una testata nazionale. Leggerle così, senza contesto, significa spostare il riflettore dalla vittima al suo comportamento. Il rischio è chiaro: trasformare la cronaca in insinuazione. La vecchia trappola del “se l’è cercata”. No.





Sul fronte opposto, il racconto di lui tra pranzi e sorrisi. «Ho soldi per sei vite», avrebbe detto il 16 settembre in un locale di Pittulongu, secondo una testimonianza pubblicata. Mentre Palau era già in ansia per Cinzia. Anche qui restiamo ai fatti: l’uomo che oggi ha confessato omicidio pranzava sereno. Fine.





Cronaca, non processo alla vittima. A Cinzia non serve il cartellino “compagnie sbagliate”. Serve ricordare chi era: una giovane donna con il diritto di vivere, di uscire, di divertirsi, di dire no. E di tornare a casa. Questo è il cuore della storia.





Il paese è in lutto. Gli amici parlano di un’“anima libera”. La famiglia chiede silenzio e verità. È il minimo. Il compito dei giornali è tenere la barra dritta: fatti verificati, virgolette fedeli, zero moralismi. Niente titoli che assolvono lui e screditano lei. Non è informazione; è un cortocircuito.





Resta la giustizia. L’indagine va avanti. I tecnici lavorano su tracce e spostamenti. Le aule diranno il resto. Fuori, una regola semplice: smettiamola di ritrarre l’uomo come “ambizioso” e la donna come “sbagliata”. Qui c’è una vittima e c’è un autore che ha confessato anche se non tutti i dettagli ancora da carpire. Il resto è rumore. E di rumore, oggi, Cinzia non ha bisogno. Ha bisogno di memoria pulita.