Acqua San Martino, smontati i macchinari: il futuro dello stabilimento è un miraggio

Un colpo durissimo per l’Acqua San Martino. Nello stabilimento sono stati smontati i macchinari per l’imbottigliamento e il confezionamento, pronti a essere spediti in Germania. Si tratta di impianti del valore di circa dieci milioni di euro, recuperati dalla società Deutsche Leasing, titolare del patto di dominio-riscatto.

Tore Piana, ex consigliere regionale del Psd’Az, lancia l’allarme: «Apprendiamo oggi, 27 settembre 2025, che tutti i macchinari per l’imbottigliamento e il confezionamento dell’Acqua San Martino sono stati smontati e sono pronti per essere spediti in Germania. La società Deutsche Leasing si è ripresa ciò che restava di valore nello stabilimento».

Secondo Piana la situazione è chiara: «Senza il cuore degli impianti, la ripresa dell’attività è un miraggio. Resteranno soltanto immobili vecchi, con parti in eternit e in cattivo stato, mentre i dipendenti si trovano in una condizione sempre più fragile: il progetto-ponte dura solo otto mesi, poi cosa succederà?».

Il problema non riguarda solo i lavoratori. «Che cosa metterà a bando la Città Metropolitana? Non un’azienda funzionante, ma soltanto una concessione di acqua, senza impianti e con strutture inutilizzabili. E allora la domanda è inevitabile: quanto tempo servirà per reperire nuovi macchinari, riottenere tutte le autorizzazioni sanitarie e riportare l’acqua San Martino sui tavoli dei ristoranti e nelle case dei sassaresi? Non meno di tre o quattro anni, se tutto andrà bene».

Per l’ex consigliere regionale il rischio è evidente: «I lavoratori, le famiglie e un pezzo importante della storia e dell’identità del territorio rischiano di sparire».

Piana chiarisce di non voler entrare negli aspetti giudiziari del fallimento, «che spettano agli organi competenti e che stanno svolgendo con serietà il loro lavoro». Ma chiede un intervento immediato delle istituzioni: «La Regione, i consiglieri regionali, gli assessori e le istituzioni locali devono andare subito a vedere con i propri occhi la situazione reale nello stabilimento San Martino. Invito la politica a fare una visita immediata, per prendere coscienza della drammatica realtà. Perché senza impianti, senza un piano industriale credibile e senza garanzie occupazionali, parlare di rilancio è solo un’illusione».