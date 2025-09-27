Cronaca Capichera prende le distanze: «Nessun legame con il femminicidio di Arzachena»

La cantina Capichera rompe il silenzio e chiarisce la propria posizione dopo il tragico femminicidio che ha sconvolto la Gallura. L’azienda vitivinicola, conosciuta a livello internazionale per i suoi vini, ha diffuso una dichiarazione ufficiale a seguito delle notizie che hanno coinvolto un familiare di un ex titolare. «Siamo profondamente addolorati e scossi per il tragico fatto di cronaca che vede indagato uno dei familiari di uno dei precedenti titolari della cantina Capichera – si legge nella nota –. Il nostro pensiero va alla vittima e ai suoi familiari. A loro esprimiamo le più sincere condoglianze». La proprietà, oggi nelle mani di Carlo Campanini Bonomi dopo l’acquisizione avvenuta nell’aprile 2022, ha voluto chiarire che la precedente gestione non ha più alcun ruolo nell’attività aziendale. «Non è quindi possibile, né corretto, associare il marchio Capichera a questo terribile episodio di violenza» ribadisce la dichiarazione.



Un chiarimento ritenuto necessario anche per dissipare eventuali fraintendimenti, alimentati da alcune ricostruzioni giornalistiche. «Ci dispiace, in un momento del genere, dover fare questa precisazione – conclude la nota –. Ma ci è sembrato opportuno per confermare lo stile di trasparenza e correttezza che abbiamo sempre mantenuto verso i nostri clienti e fornitori». Capichera, simbolo della viticoltura gallurese, ha dunque scelto la via della chiarezza, prendendo le distanze da una vicenda che non riguarda l’attuale gestione e che resta legata a un drammatico fatto di cronaca giudiziaria.