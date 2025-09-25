Difesa, Arabia (SUM): “Il ministro Crosetto ci coinvolga maggiormente”

Si è chiuso oggi nella capitale il secondo congresso nazionale del Sindacato Unico dei Militari (S.U.M.), ospitato nella Sala Riunioni del Circolo Ufficiali dell’Esercito – Caserma “Pio IX”. Un appuntamento che ha visto la partecipazione di iscritti da tutta Italia e numerosi ospiti istituzionali, politici e del mondo accademico.

Al centro dei lavori, l’appello del presidente nazionale Antonello Arabia al ministro della Difesa Guido Crosetto: «Al termine dell'indirizzo di saluto iniziale dell’onorevole Rossi, consigliere del ministro della Difesa per i rapporti con le associazioni sindacali – ha spiegato Arabia – ho rivendicato il diritto di partecipazione agli incontri con l’onorevole Crosetto, anche per quelle sigle non rappresentative, inspiegabilmente escluse anche dagli incontri per gli scambi di auguri natalizi».

I temi affrontati hanno spaziato dall’identità e specificità militare al benessere psicologico del personale, fino alle tutele legali. Hanno preso la parola, tra gli altri, il vicesegretario nazionale per l’Esercito Gennaro Carnevale, il segretario nazionale per l’Aeronautica Vincenzo Ferri, l’on. Gen. Domenico Rossi, già sottosegretario alla Difesa, il senatore Bruno Marton (Commissione Esteri-Difesa), l’on. Davide Faraone (Commissione Bilancio), la già ministra della Difesa Elisabetta Trenta, il generale di brigata dei Carabinieri Carlo Oddo, oltre a rappresentanti delle sigle sindacali delle forze di polizia e legali convenzionati con il S.U.M. La moderazione è stata affidata alla giornalista Silvia Mari De Santis.

«Quest’anno abbiamo voluto dare un tema con ampio respiro, proiettandoci verso il futuro, verso il 2040 – ha aggiunto Arabia – non perché pensiamo alle guerre stellari, ma perché pensiamo che una unità organizzativa valida debba proiettarsi almeno con una previsione decennale per poter programmare il raggiungimento di obiettivi strategici».

Due i panel tematici: il primo, “S.U.M.: dove il pensiero guida l’Identità Militare”, dedicato alla specificità militare e al benessere del personale; il secondo, “Dal pensiero all’azione per forgiare il Domani: il Militare del Futuro è qui”, focalizzato sull’adeguamento dello strumento militare in chiave interforze.

La vicepresidente Cinzia Raimonda Naro ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà vissute dai graduati: «Devono acquisire sicurezza e questo sarà il nostro ruolo: dimostrare ai colleghi che il Sindacato Militare c’è, in questo caso il S.U.M. c’è e ascolta le loro problematiche. Alcune criticità sono legate alle situazioni familiari: con i turni che abbiamo, con il tipo di lavoro che abbiamo, spesso i colleghi sono sotto pressione e non sempre c’è un ricircolo adeguato. E, purtroppo, a volte ci sono separazioni, ci sono divorzi».

Nel corso dei lavori, Elisabetta Trenta ha richiamato il ruolo dei militari: «I militari sono i custodi della Difesa. In questo momento è un ruolo difficile, perché dai cittadini non viene percepito con l'importanza che ha. Si confonde la Difesa con l’offesa, quando invece è una funzione che serve proprio per la sicurezza del cittadino».

Il momento conclusivo ha visto la presentazione dei “10 punti programmatici per il futuro”, raccolti nel Contratto con gli iscritti, siglato da Arabia insieme a Carnevale e Naro. Tra le priorità: revisione dello stato giuridico dei Volontari in Ferma Prefissata, riforma pensionistica, estensione della NASpI ai volontari a fine ferma senza demerito, nuove politiche sugli alloggi di servizio, supporto psicologico, sicurezza sui luoghi di lavoro e un sistema disciplinare più equo e garantista.

Il Congresso ha anche annunciato una collaborazione con il sindacato SIAMO Esercito, rappresentato da Mauro Palmas, per l’attuazione di alcuni obiettivi. L’evento è stato trasmesso in diretta streaming sui canali social del S.U.M. per consentire la partecipazione anche a distanza.

Il presidente Arabia ha ringraziato lo Stato Maggiore dell’Esercito per aver concesso l’utilizzo della Caserma “Pio IX”, sottolineando che per la prima volta una APCSM si impegna formalmente con i propri iscritti, in un’ottica di leale collaborazione con l’amministrazione della Difesa.