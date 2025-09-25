Olbia, via libera al nuovo Polo scolastico. Li Gioi (M5S): «Un grande passo per la sicurezza degli studenti»

Dopo anni di attesa, Olbia avrà un nuovo Polo scolastico. La Giunta regionale guidata da Alessandra Todde ha approvato la delibera che avvia un progetto da circa 80 milioni di euro complessivi, con uno stanziamento iniziale di quasi 20 milioni.

A sottolinearne l’importanza è il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Roberto Li Gioi: «Con questa decisione si pongono solide basi per un’infrastruttura scolastica moderna, sicura e adeguata alle sfide educative del XXI secolo, aperta anche alla comunità».

Nel dettaglio, 4,5 milioni di euro saranno destinati al Progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intero complesso, mentre 15,1 milioni finanzieranno il primo lotto, che prevede la costruzione del nuovo Istituto Professionale Amsicora.

Il nuovo Polo sorgerà in località Tannaule, in un’area idonea, priva di vincoli e facilmente accessibile. Il master plan generale prevede tre plessi scolastici, aree verdi attrezzate, campi da gioco e un Civic Center con mensa e auditorium, concependo l’opera come un grande campus integrato nel paesaggio.

«Olbia vive un fenomeno di crescita demografica che impatta in modo significativo anche sulla popolazione scolastica – spiega Li Gioi –. Era fondamentale un piano coordinato di investimenti nelle infrastrutture didattiche. Questo intervento, da sempre prioritario, rappresenta una svolta».

Il consigliere ha ricordato anche le criticità attuali: «Diversi istituti superiori si trovano in aree classificate a rischio idrogeologico massimo o in edifici onerosi e inadatti a ospitare una didattica innovativa. Grazie a questo progetto, finalmente gli studenti olbiesi avranno un plesso sicuro e moderno».