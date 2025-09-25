Regione Sardegna, dieci milioni per digitalizzare gli archivi comunali. Motzo: «Sosteniamo i Comuni nella transizione al digitale»

La Giunta regionale stanzia dieci milioni di euro per la digitalizzazione degli archivi comunali. L’intervento, proposto dall’assessora agli Affari generali Mariaelena Motzo, punta ad accompagnare i 377 Comuni della Sardegna nella transizione al digitale, garantendo a cittadini e imprese un accesso più rapido e trasparente ai dati.

L’obiettivo è soprattutto sostenere i centri più piccoli, spesso privi di strumenti adeguati, nell’informatizzazione della documentazione. «La transizione digitale è un passaggio fondamentale per costruire una Pubblica Amministrazione moderna, efficace, efficiente, trasparente e vicina alle persone», spiega Motzo. «Con questo intervento, molto atteso dai Comuni, vogliamo rafforzare gli enti locali, sostenendo l’alleggerimento e la semplificazione degli iter burocratici a vantaggio di tutti, e dare a professionisti e cittadini la possibilità di accedere facilmente ad atti edilizi, urbanistici e amministrativi».

Le risorse arrivano dalla Legge di assestamento n. 24 dell’11 settembre 2025 e saranno distribuite con criteri oggettivi: una quota fissa di 15.000 euro a ciascun Comune, più una parte variabile legata a popolazione residente e numero di pratiche edilizie e urbanistiche presentate sul portale SUAPE.

«È un investimento che guarda al futuro della Sardegna», aggiunge l’assessora. «La digitalizzazione degli archivi comunali si integra con progetti già avviati come la Rete dei Punti di Facilitazione Digitale, il programma Cyber2COM e il percorso verso il Gemello Digitale regionale. Insieme, queste azioni permettono di costruire un sistema pubblico più efficiente, sicuro e inclusivo, in cui i dati diventano patrimonio condiviso e generatore di valore per i nostri territori».

La gestione e il monitoraggio dei progetti saranno curati dalla Direzione generale dell’Innovazione e Sicurezza IT, che pubblicherà l’avviso sul portale SUS e accompagnerà i Comuni nell’attuazione degli interventi.

«La Sardegna ha scelto con decisione la via dell’innovazione», conclude Motzo. «Stiamo introducendo risorse e visione per fare della nostra Isola un modello di digitalizzazione capace di unire efficienza amministrativa, inclusione sociale e attrattività per chi vuole investire e costruire qui il proprio futuro».