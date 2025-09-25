Oristano, due cani di grossa taglia salvati dai carabinieri lungo la SP1

Mercoledì mattina un Pastore Tedesco e un Bullmastiff sono stati recuperati dai carabinieri mentre vagavano spaventati lungo la provinciale SP1 che collega Oristano a Torre Grande.

Diverse segnalazioni erano arrivate alla centrale operativa: i due cani si muovevano pericolosamente sulla carreggiata, con il rischio di essere travolti o di causare incidenti. Una pattuglia della Radiomobile è intervenuta bloccando il traffico in entrambe le direzioni e, con cautela, ha avvicinato e recuperato gli animali.

I veterinari dell’ASL, risaliti al proprietario tramite il microchip, hanno chiarito la vicenda: l’uomo, residente a Cabras, la sera prima aveva liberato i cani perché un incendio minacciava la sua abitazione. Per evitarne la morte aveva aperto il cancello, permettendo loro di mettersi in salvo.

Grazie all’intervento dei carabinieri, i due animali sono stati riconsegnati al padrone senza conseguenze.