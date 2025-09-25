Alessia Orro torna in Sardegna: l’assessora Portas la premierà a Oristano

Alessia Orro rientra nella sua terra da campionessa del mondo. La palleggiatrice oristanese, fresca di titolo iridato conquistato in Thailandia con la Nazionale e premiata come miglior giocatrice del torneo, sarà domani protagonista al Palasport di Sa Rodia.

L’assessora regionale alla Pubblica Istruzione, Cultura, Sport e Spettacolo, Ilaria Portas, le consegnerà un riconoscimento ufficiale subito dopo la semifinale del “Sardegna Volleyball Challenge”, in programma alle 17.30, che vedrà il Fenerbahce Istanbul – la sua nuova squadra – affrontare le greche del Panionios Atene.

Il torneo internazionale, giunto alla sua terza edizione, è iniziato oggi a Oristano e si concluderà il 27 settembre. Per Orro sarà l’occasione di tornare davanti al suo pubblico, questa volta con la maglia gialloblù del club turco, dopo aver scritto una delle pagine più brillanti della pallavolo italiana.