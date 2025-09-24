Neria De Giovanni entra nel direttivo nazionale della Free Lance International Press (FLIP). La proposta è arrivata dal presidente nazionale Virgilio Violo. De Giovanni sarà l’unica donna tra i cinque consiglieri.

«Conosco Virgilio Violo da parecchi anni – ha dichiarato De Giovanni – e la Free Lance International Press è sempre tra i Media Partner dei Convegni dell’Associazione Internazionale dei Critici Letterari che presiedo. Far parte di questo direttivo nazionale sarà per me rafforzare una collaborazione che si esplica, per esempio, con il coordinamento da numerose edizioni del Premio Italia Diritti Umani che la FLIP organizza ogni anno a ottobre».

La Free Lance International Press è un punto di riferimento per i professionisti dell’informazione indipendenti, svincolati da vincoli di linea editoriale. Presente in oltre quaranta Paesi, sostiene i cronisti più deboli e promuove la fratellanza tra i popoli, con l’obiettivo dichiarato di rimuovere le cause dei conflitti.

L’associazione ha sede a Roma ma si struttura con responsabili in ogni regione italiana e in diversi Stati esteri. Tra gli scopi principali ci sono lo scambio di informazioni, la formazione e l’aggiornamento professionale dei soci, oltre alla tutela legale e fiscale dei freelance.

Alla FLIP possono aderire tutti coloro che esercitano la libera professione della comunicazione – dalla carta stampata al web, dalla fotografia al settore radio-televisivo.