Carloforte, al via la residenza artistica “Giudicesse 2030”

A Carloforte arrivano le “giudicesse”. Non quelle del Medioevo, quando in Sardegna regnavano le donne dei giudicati, ma le artiste del collettivo Giacinta, chiamate a raccontare l’isola di San Pietro attraverso lo sguardo femminile.

Da domenica 28 settembre e fino al 10 ottobre, il gruppo formato da Sara Basta, Miriam Goi e Maria Luisa Usai lavorerà insieme alle donne di Carloforte per costruire una narrazione corale. Non grandi imprese, ma i gesti ripetuti del quotidiano: il lavoro, la cura, la casa, lo spazio pubblico. Tutto ciò che per secoli è rimasto in ombra dietro alla figura del Rais e alle storie dei tonnarotti.

Il progetto, giunto alla sua terza edizione, è promosso dal CSC Carbonia della Società Umanitaria e realizzato da U-BOOT Lab, con il patrocinio del Comune di Carloforte e la collaborazione di Ottovolante Sulcis.

«Le storie che vorremmo raccogliere a Carloforte – spiegano le artiste – non sono fatte di gesti eroici, ma della ripetizione quotidiana che attraversa il lavoro, la cura, lo spazio domestico e quello pubblico. La figura del Rais e i racconti sui tonnarotti hanno a lungo oscurato le pratiche femminili, eppure lì possiamo trovare tracce importanti della relazione tra comunità e ambiente».

Le immagini nasceranno da procedimenti artigianali: erbe, alghe, acqua di mare diventeranno materia viva per la cinepresa, usata non come strumento dall’alto, ma come pratica partecipata. Saranno le donne stesse a filmare e filmarsi, a diventare co-autrici di un racconto aperto alla comunità.

La conclusione è fissata per venerdì 10 ottobre: una restituzione pubblica tra l’EXMA, la vecchia tonnara dismessa e gli spazi del paese. Lì si vedrà cosa resta di due settimane di lavoro, ricerca e memoria condivisa.