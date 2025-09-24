Cagliari, incidente in via Is Maglias: morto un 18enne

Il traffico di via Is Maglias, nel tratto che porta a via Castelli, è andato in tilt ieri sera. Gli autobus del CTM, linea 8, costretti a fare inversione all’altezza del camion di Tuvixeddu. Motivo: un incidente.

Poco dopo le 18, un ragazzo di 18 anni alla guida del suo monopattino è stato investito da un’auto. Usciva da via Castelli quando due turisti tedeschi, a bordo di una vettura che arrivava da viale Merello, lo hanno travolto. L’impatto è stato violentissimo.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza al Brotzu in codice rosso. I medici hanno provato a rianimarlo. Non ce l’ha fatta. È morto in ospedale.

La Polizia locale ha delimitato la zona e fatto i rilievi per ricostruire la dinamica. Per ore via Is Maglias è rimasta bloccata, con i mezzi pubblici e privati deviati altrove. Chi si trovava lì all’inizio ha visto solo un via vai di ambulanze e un monopattino rimasto in mezzo alla carreggiata.