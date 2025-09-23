Cagliari, fermato in aeroporto con 60mila euro in contanti

Voleva partire per la Spagna con 60mila euro in contanti nascosti nel bagaglio. È stato fermato all’aeroporto di Elmas dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai militari della Guardia di finanza.
Si tratta di un italiano di circa cinquant’anni, di origini sarde, sull’isola per turismo. Al controllo aveva dichiarato di avere con sé appena un migliaio di euro. L’ispezione ha rivelato ben altro: 60mila euro in banconote.
La normativa prevede che per importi superiori ai 10mila euro si presenti una dichiarazione all’ufficio doganale. Non avendolo fatto, all’uomo sono stati sequestrati 37.240 euro come garanzia della sanzione pecuniaria che dovrà pagare.