Bosa, via libera del Ministero ai varchi elettronici nel centro storico

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato il Comune di Bosa all’installazione e all’esercizio di quattro impianti elettronici per la rilevazione degli accessi dei veicoli nella Ztl del centro storico. I varchi interessati saranno in corso Vittorio Emanuele – piazza Episcopio, piazza Duomo – via Lungo Temo, corso Vittorio Emanuele – via del Rosario e via Efisio Cugia – Lungo Temo De Gasperi.

La richiesta di autorizzazione era stata inoltrata dal Comune il 9 gennaio 2025. Con l’ok del Ministero, gli uffici comunali avvieranno ora le pratiche amministrative per il posizionamento delle telecamere e della segnaletica necessaria. L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è attivare il sistema entro la fine dell’anno.

«Con l’installazione degli impianti elettronici per la rilevazione degli accessi si potrà monitorare costantemente il rispetto delle regole – spiega l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana –. Inoltre potremo eliminare le transenne con cui attualmente si limita l’ingresso alla Ztl, facendo guadagnare decoro e ordine a tutto il centro storico».

«Questo è un ulteriore passo verso la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, sia dal punto di vista del decoro urbano, sia per quanto riguarda la sicurezza, così come avevamo promesso ai cittadini nel nostro programma elettorale», aggiunge il sindaco Alfonso Marras.