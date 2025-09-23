Graduatorie Laore in scadenza, l’appello dei periti elettrotecnici alla Regione

Si avvicina la scadenza della graduatoria del concorso per periti elettrotecnici bandito da Laore. Il Comitato dei Periti Elettrotecnici, guidato da Massimiliano Roggio, sollecita la Regione Sardegna a utilizzare le ultime posizioni rimaste per colmare la carenza di personale tecnico negli enti e nelle agenzie regionali.

«Ci sono solo una decina di idonei in graduatoria, eppure la Regione continua a ignorare questa risorsa preziosa – afferma Roggio –. Parliamo di professionisti qualificati, spesso iscritti all’ordine, che potrebbero dare un contributo fondamentale sia a livello tecnico che amministrativo. Utilizzare queste graduatorie non sarebbe un costo, ma un investimento concreto per i cittadini e le imprese sarde».

Il Comitato chiede un intervento rapido da parte degli uffici regionali per evitare che le graduatorie scadano senza essere sfruttate. In caso contrario, la richiesta sarà una proroga, per scongiurare «il paradosso di bandire nuovi concorsi per le stesse figure professionali».

«Sarebbe una vera beffa per chi, da quasi quattro anni, aspetta una chiamata», conclude Roggio.